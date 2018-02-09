2018-02-09T15:11:51+03:00
Общество

У бывшего тренера сборной США по плаванию прошли обыски из-за подозрений в изнасиловании

Ранее подопечная 46-летнего Шона Хатчинсона заявила, что он неоднократно насиловал ее и снимал обнаженной на камеру
Екатерина БОЛГОВА
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Бывшего тренера сборной США по плаванию обвинили в изнасилованииБывшего тренера сборной США по плаванию обвинили в изнасилованииФото: REUTERS
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Дома у бывшего тренера олимпийской женской сборной США по плаванию Шона Хатчинсона прошли обыски из-за подозрений в изнасиловании.

Как сообщил телеканал Fox News, обыски в квартире тренера в городе Сиэтл, штат Вашингтон, провели представители Министерства внутренней безопасности (МВБ) США. Ранее Ранее подопечная 46-летнего Хатчинсона, пловчиха Ариана Кукорс заявила, что он неоднократно насиловал ее и снимал обнаженной на камеру.

"Я никогда не предполагала, что осмелюсь поделиться своей историей, потому что считала достаточным хотя бы пережить все и спастись. Со временем я осознала, что подобные случаи слишком важны и не должны оставаться незамеченными", - рассказала 28-летняя Кукорс.

Она является чемпионкой мира 2009 года на дистанции 200 м комплексом, в 2012 году на Олимпиаде финишировала пятой в этой дисциплине, сейчас занимается тренерской работой в Сиэтле.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, бывший врач женской сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассар был приговорен к тюремному заключению сроком от 40 до 175 лет за сексуальное насилие.

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