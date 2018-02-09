ЦБ отметил замедление экономической активности в России

9 Февр. 2018 2018-02-09T15:21:41+03:00

В ЦБ также сообщили о снижении ключевой ставки. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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В Банке России зафиксировали замедление экономической активности в стране. Что стало тому причиной, в ЦБ ответить затруднились. Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка.

«В IV квартале 2017 года произошло замедление экономической активности, однако остается некоторая неопределенность в оценке причин этого замедления, в том числе роли временных факторов», - говорят в ЦБ.

Представитель банка сказал, что в ноябре 2017 года упали объемы выпуска продукции в промышленности, но они возобновились в декабре того же года. «Настроения производителей сохраняются на относительно высоком уровне», - замечают в ЦБ. Предпосылок к их переменам нет, считает регулятор.

По данным ЦБ, в ближайшем будущем промышленность ждет повышение внутреннего спроса, а россиян - рост реальных заработных плат. Все это, а также подъем темпов роста мировой экономики, должно лишь укрепить позиции производителей.

Безработица тоже не могла стать причиной замедления экономической активности, так как «находится на уровне, не создающем избыточного инфляционного давления», пишет RT.

Сегодня, 9 февраля, в ЦБ также сообщили о снижении ключевой ставки до 7,5% годовых, передает сайт kp.ru.