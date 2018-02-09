2018-02-09T15:49:57+03:00
Политика

«Рассказали бы про доярку!»: Путин ответил на рассказанный ему анекдот

Президент РФ принял участия в съезде Российского союза предпринимателей и промышленников
Денис СУХОВ
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Президент РФ Владимир Путин принял участие в съезду РСПППрезидент РФ Владимир Путин принял участие в съезду РСППФото: REUTERS
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Президент РФ Владимир Путин принял участие в работе съезда Российского союза предпринимателей и промышленников. В частности, глава государства послушал выступление владельца Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина.

Бизнесмен призвал власти уходить от точечной налоговой настройки в экономике до политики в масштабах всей страны. По мнению Лисина, для производителей электроэнергии обеспечивается масса льгот и высокий уровень прибыли, в то время как все издержки перекладываются на промышленность.

Свое выступление Лисин проиллюстрировал «старым советским анекдотом»:

«Колхоз, посевная на носу, единственный кузнец запил. На собрании председатель слушает предложения по выходу из ситуации. Лечение, лишение премии, рукоприкладство — все варианты отметаются — кузнец может просто уйти в соседний колхоз.

Тянется рука: А давайте его изнасилуем! Председатель: Ну как же так, что это вообще за предложение! Тянется другая рука: А давайте изнасилуем тракториста! Председатель: А причем здесь тракторист? - А у нас их двое!»

Посмеявшись над анекдотом, президент ответил: «Володя, ну рассказал бы про доярку хотя бы! Ну куда вас тянет!».

Комментируя речь предпринимателя, Путин отметил, что в ходе работы над проблемами экономики правительство проводит регулярные консультации с бизнесом, однако содержательных встреч при этом маловато.

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