2018-02-09T15:59:55+03:00
Спорт

Защитник «Спартака» Джикия рассказал о восстановлении после травмы

Спортсмен уже вернулся к тренировкам
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Защитник «Спартака» Джикия проходит реабилитацию в РимеЗащитник «Спартака» Джикия проходит реабилитацию в Риме
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В начале 2018 года ключевой защитник московского «Спартака» сборной России Георгия Джикии получил серьезную травму — разрыв крестообразной связки колена. Для футболиста такое ЧП может обернуться даже окончанием спортивной карьеры, однако Джикия не намерен сдаваться.

Спортсмен рассказала, что его успешно прооперировали в Италии и сейчас он начал проходит реабилитацию в Риме. По его словам, он уже с первого дня начал разрабатывать калено и регулярно выполняет все необходимые тренировки, чтобы восстановиться как можно скорее. По словам футболиста, процесс выздоравливания проходит в плановом режиме.

«Кто не знает об этой травме и о такой операции, лучше с этим никогда и не сталкиваться. Я такого вообще никому не пожелаю, даже злейшему врагу», - цитирует Джикию "Российская газета".

Сейчас футболист полностью сконцентрировался на своем здоровье, однако не забывает и о товарищах по команде. Так, в день игры «Спартака» с «Атлетиком» он хочет присутствовать на матче и даже планирует заглянуть к коллегам в раздевалку, чтобы поддержать их.

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