Защитник «Спартака» Джикия рассказал о восстановлении после травмы
В начале 2018 года ключевой защитник московского «Спартака» сборной России Георгия Джикии получил серьезную травму — разрыв крестообразной связки колена. Для футболиста такое ЧП может обернуться даже окончанием спортивной карьеры, однако Джикия не намерен сдаваться.
Спортсмен рассказала, что его успешно прооперировали в Италии и сейчас он начал проходит реабилитацию в Риме. По его словам, он уже с первого дня начал разрабатывать калено и регулярно выполняет все необходимые тренировки, чтобы восстановиться как можно скорее. По словам футболиста, процесс выздоравливания проходит в плановом режиме.
«Кто не знает об этой травме и о такой операции, лучше с этим никогда и не сталкиваться. Я такого вообще никому не пожелаю, даже злейшему врагу», - цитирует Джикию "Российская газета".
Сейчас футболист полностью сконцентрировался на своем здоровье, однако не забывает и о товарищах по команде. Так, в день игры «Спартака» с «Атлетиком» он хочет присутствовать на матче и даже планирует заглянуть к коллегам в раздевалку, чтобы поддержать их.