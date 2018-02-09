В Сарове задержали сотрудников ядерного центра при попытке майнинга на рабочем месте
В Сарове представители ФСБ задержали двух сотрудников Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ). Инженеры пытались добывать криптовалюту (майнить) на корпоративном суперкомпьютере.
В пресс-службе ядерного центра подтвердили эту информацию.
«Действительно имела место попытка несанкционированного использования служебных вычислительных мощностей в личных целях, в том числе для так называемого майнинга. Однако благодаря совместной работе с органами безопасности данная деятельность была своевременно пресечена», - передает «Российская газета» сообщение пресс-службы.
Отмечается, что попытки такой деятельности в последнее время зафиксированы в нескольких крупных компаний, имеющих крупные вычислительные мощности.
По данным Росатома, суперкомпьютер в Сарове является самым мощным в России, он основывается на передовых разработках, в том числе созданных в ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ".
Как сообщал сайт kp.ru, криптовалюту добывают, или майнят, на мощных компьютерах. Быстродействие и мощность дают компьютеру подсоединенные к нему видеокарты..