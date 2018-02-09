2018-02-09T16:34:14+03:00
Общество

В Сарове задержали сотрудников ядерного центра при попытке майнинга на рабочем месте

Два инженера хотели добыть криптовалюту на корпоративном суперкомпьютере
Екатерина БОЛГОВА
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Сотрудники ядерного центра пытались добывать криптовалюту на рабочем местеСотрудники ядерного центра пытались добывать криптовалюту на рабочем местеФото: REUTERS
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В Сарове представители ФСБ задержали двух сотрудников Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ). Инженеры пытались добывать криптовалюту (майнить) на корпоративном суперкомпьютере.

В пресс-службе ядерного центра подтвердили эту информацию.

«Действительно имела место попытка несанкционированного использования служебных вычислительных мощностей в личных целях, в том числе для так называемого майнинга. Однако благодаря совместной работе с органами безопасности данная деятельность была своевременно пресечена», - передает «Российская газета» сообщение пресс-службы.

Отмечается, что попытки такой деятельности в последнее время зафиксированы в нескольких крупных компаний, имеющих крупные вычислительные мощности.

По данным Росатома, суперкомпьютер в Сарове является самым мощным в России, он основывается на передовых разработках, в том числе созданных в ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ".

Как сообщал сайт kp.ru, криптовалюту добывают, или майнят, на мощных компьютерах. Быстродействие и мощность дают компьютеру подсоединенные к нему видеокарты..

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