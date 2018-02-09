Олимпийский огонь зимних Игр в Пхенчхане зажгла фигуристка Ким Юна

9 Февр. 2018 2018-02-09T16:55:32+03:00

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Огонь зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане зажгла серебряный призёр ОИ-2014 в Сочи, южнокорейская фигуристка Ким Юна. Таким образом завершив торжественную церемонию открытия соревнований в провинции Канвондо.

Отметим, что, до того как оказаться в Пхенчхане, огонь был передан спортсменам в греческой Олимпии, а после побывал в девяти южнокорейских регионах.

Пламя потухнет лишь на церемонии закрытия ОлимпиадыФото: REUTERS

В пятницу, 9 февраля, хозяева Игр показали миру красочное шоу, наполненное национальной гордостью и элементами современных технологий. Спортсмены из 92 разных стран прошлись на параде атлетов под зажигательную музыку. Среди них, конечно же, были и россияне, которые в этом году по решению Международного олимпийского комитета будут выступать на соревнованиях под нейтральным флагом.

С этого момента начинается отчаянная борьба спортсменов за медали, которая завершится лишь 25 февраля. От нашей команды участие в Олимпиаде примут 168 человек., сообщает сайт kp.ru.