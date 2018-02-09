В Пизе в ходе перестрелки пострадали пять человек

9 Февр. 2018 2018-02-09T17:06:46+03:00

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На окраине итальянского города Пиза, в районе площади Донателло, мотоциклист устроил стрельбу по прохожим. Пострадали как минимум пять человек. Злоумышленник скрылся с места происшествия, полиция и карабинеры ищут его.

Как рассказывают очевидцы, мотоциклист совершал опасные маневры на дороге. В этом его упрекнул один из прохожих, к нему присоединились другие. Завязалась словесная перепалка. В ответ на оскорбления мотоциклист достал пистолет и открыл огонь.

Пострадавших госпитализировали, серьезных ранений никто не получил. Личность нарушителя устанавливается, сообщает газета La Nazione.

Как рассказывал сайт kp.ru, шесть дней назад 28-летний Лука Траяни устроил стрельбу на улицах итальянского города Мачерате. Тогда пострадали шесть человек, четырех доставили в больницы в тяжелом состоянии. В конце январе в Беллоне мужчина убил из ружья жену, забаррикадировался, а потом открыл огонь по прохожим с балкона. Пострадали четверо.