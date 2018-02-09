2018-02-09T17:27:42+03:00
Происшествия

При взрыве в мечети в Ливии погиб один человек, более 80 пострадали

Инцидент произошел в городе Бенгази во время пятничной молитвы
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за произошедшееНи одна группировка пока не взяла на себя ответственность за произошедшееФото: REUTERS
Изменить размер текста:

По меньшей мере один человек погиб и 84 получили травмы в результате взрыва в мечети в Ливии. Такие предварительные данные озвучили в Министерстве здравоохранения страны.

Сообщается, что самодельное взрывное устройство было приведено в действие 9 февраля во время пятничной молитвы в мечети Саад бен Абед, расположенной в районе Маджури города Бенгази.

Между тем, издание The Libya Observer со ссылкой на сотрудников медицинского учреждения, сообщает о 45 пострадавших и двух погибших. При этом травмы выживших участников инцидента варьируются от незначительных до критических, поэтому число жертв все еще может возрасти.

По словам очевидцев, взрыв сильно повредил саму мечеть, а также расположенные рядом здания. Ни одна террористическая группировка пока не взяла ответственность за случившееся.

Напомним, несколько недель назад сайт kp.ru также сообщал о том, что в Бенгази взорвались два заминированных автомобиля. Жертвами теракта стали 27 человек, более 30 получили ранения.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Американцы больше доверяют ФБР, чем Трампу
США хотят увеличить число своих военных в Азии
Москва в десятый раз присоединится к акции «Час Земли»
В США отменены почти 1,5 тысячи авиарейсов из-за снегопада
Лавров рассказал об отношении к России в мире
Сирийская армия полностью очистила провинции Алеппо и Хама от террористов ИГ*
Болельщик из США принес на открытие Олимпиады-2018 российский флаг
Соловьев выгнал из студии эксперта за комментарий в адрес погибшего пилота Су-25
Глава Генштаба Украины пообещал не нападать на Россию
В США умер рэпер Кевин Смит, придумавший слово «хип-хоп»
Анна Погорилая назвала великолепным выступление Тарасовой и Морозова
В Домодедово экстренно сел самолет Emirates из-за смерти норвежца на борту
Порошенко ввел меры по борьбе с «информационной агрессией» РФ
Адвокат российских спортсменов прокомментировала решение CAS о недопуске на Олимпиаду
Порошенко подписал указ о мерах по противодействию "информационной агрессии" России
Юрий Чайка прибудет в Дагестан, чтобы представить нового прокурора
Пентагон опроверг обвинения в намеренном разрушении российского моста через Евфрат
Россельхознадзор ввел ограничения на поставки нескольких колбасных компаний Белоруссии
Французский суд продлил арест Павленского еще на четыре месяца
Посол США Хантсман: в Москве мне не хватает ежедневного солнца
«Во время игры правил не меняем»: Губернатор Ленобласти записал видео в поддержку не допущенных на Олимпиаду спортсменов
Эксперт назвал дискриминацией решение CAS о недопуске 47 россиян на Олимпиаду
Умер один из основателей американской рок- группы Mr. Big
Депутаты Рады пикетируют сейм Польши из-за запрета идеологии националистов