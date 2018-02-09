При взрыве в мечети в Ливии погиб один человек, более 80 пострадали
По меньшей мере один человек погиб и 84 получили травмы в результате взрыва в мечети в Ливии. Такие предварительные данные озвучили в Министерстве здравоохранения страны.
Сообщается, что самодельное взрывное устройство было приведено в действие 9 февраля во время пятничной молитвы в мечети Саад бен Абед, расположенной в районе Маджури города Бенгази.
Между тем, издание The Libya Observer со ссылкой на сотрудников медицинского учреждения, сообщает о 45 пострадавших и двух погибших. При этом травмы выживших участников инцидента варьируются от незначительных до критических, поэтому число жертв все еще может возрасти.
По словам очевидцев, взрыв сильно повредил саму мечеть, а также расположенные рядом здания. Ни одна террористическая группировка пока не взяла ответственность за случившееся.
Напомним, несколько недель назад сайт kp.ru также сообщал о том, что в Бенгази взорвались два заминированных автомобиля. Жертвами теракта стали 27 человек, более 30 получили ранения.