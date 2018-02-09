2018-02-09T17:37:23+03:00
В мире

ВВС США уничтожили первую ступень ракеты Илона Маска

Плавающая деталь представляла опасность для морских судов
Алексей КАРЕЛИН
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Глава компании SpaceX Илон Маск.Глава компании SpaceX Илон Маск.Фото: REUTERS
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Американские военные нанесли авиаудар по части ракеты Илона Маска Falcon 9. Отделившаяся первая ступень опустилась в Атлантический океан и представляла опасность для морских судов. Каким оружием уничтожили часть ракеты, военные не сообщают, и вообще отказались давать комментарии по ситуации.

Запустившая ракету SpaceX сохранять первую ступень не собиралась, так как в компании рассчитывали на то, что часть ракеты сгорит в атмосфере. Никаких планов по действиям в иных случаях SpaceX не составлял, пишет AmericaSpace.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, 31 января в штате Флорида с космодрома на мысе Канаверал стартовала ракета Falcon 9. Она должна была запустить на орбиту спутник GovSat-1. С того же космодрома запустили 6 февраля экспериментальную тяжелую ракету Falcon Heavy с красным родстером Tesla на борту в качестве полезной нагрузки.

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