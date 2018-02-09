Киевский суд перенес заседание по делу об убийстве Олеся Бузины

9 Февр. 2018 2018-02-09T17:50:41+03:00

Также защите обвиняемых было отказано в передаче процесса на рассмотрение присяжными

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Шевченковский районный суд Киева отказался передавать присяжным уголовное дело об убийстве известного украинского журналиста Олеся Бузины и перенес предварительное заседание по уголовному делу.

"В связи с занятостью членов коллегии судей в других процессах подготовительное заседание переносится на 22 февраля на 10.00 (11.00 мск)", - объявил председательствующий судья Евгений Сидоров.

В ходе слушаний защита обвиняемых в убийстве участников АТО Андрея Медведько и Дениса Полищука попросила передать дело на рассмотрение присяжным, обосновав это тем, что при возможности вынесения приговора о пожизненном заключении заниматься этим должны именно они, однако получили отказ.

Между тем, как сообщает РИА Новости в зале суда находились также мать убитого - Валентина Бузина и несколько десятков националистов.

Напомним, что журналиста застрелили 16 апреля 2015 года в Киеве прямо во дворе многоквартирного дома. В июне полиция задержала двух подозреваемых, однако обвинительный акт по делу был направлен в суд лишь спустя 2,5 года расследования, сообщает сайт kp.ru.