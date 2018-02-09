В СБУ опровергли информацию о задержании Саакашвили

9 Февр. 2018 2018-02-09T18:24:05+03:00

Ранее один из лидеров "Руха новых сил" Давид Сакварелидзе сообщил о прибытии сотрудников "Альфа" к гостинице, где находится бывший одесский губернатор

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В Службе безопасности Украины опровергли сообщение о прибытии сотрудников спецподразделения "Альфа" к гостиницк Fairmont Grand Hotel в центре Киева для задержания бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.

Ранее один из лидеров политической партии "Рух новых сил" Давид Сакварелидзе заявил, что бойцы "Альфы" прибыли к зданию гостиницы на Почтовой площади, где находится Саакашвили.

"Альфы" там нет и не было. Это не соответствует действительности", - сказала официальный представитель СБУ Елена Гитлянская.

В пресс-службе Государственной миграционной службы Украины заявили, что не располагают данными об этой ситуации.

Сам Саакашвили утверждает, что была совершена попытка его похищения.

"К нам зашли люди снизу и сказали, что группа автоматчиков, которые перезарядили автоматы, зашли в фойе, сказали, что идут захватывать Саакашвили, и попытались проникнуть в лифт и подняться наверх", - сказал Саакашвили.

По его словам, президент Украины Петр Порошенко планирует экстрадировать его в Грузию, где в его отношении ведутся несколько расследований, передает "Интерфакс-Украина".