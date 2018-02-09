В СБУ опровергли информацию о задержании Саакашвили
В Службе безопасности Украины опровергли сообщение о прибытии сотрудников спецподразделения "Альфа" к гостиницк Fairmont Grand Hotel в центре Киева для задержания бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.
Ранее один из лидеров политической партии "Рух новых сил" Давид Сакварелидзе заявил, что бойцы "Альфы" прибыли к зданию гостиницы на Почтовой площади, где находится Саакашвили.
"Альфы" там нет и не было. Это не соответствует действительности", - сказала официальный представитель СБУ Елена Гитлянская.
В пресс-службе Государственной миграционной службы Украины заявили, что не располагают данными об этой ситуации.
Сам Саакашвили утверждает, что была совершена попытка его похищения.
"К нам зашли люди снизу и сказали, что группа автоматчиков, которые перезарядили автоматы, зашли в фойе, сказали, что идут захватывать Саакашвили, и попытались проникнуть в лифт и подняться наверх", - сказал Саакашвили.
По его словам, президент Украины Петр Порошенко планирует экстрадировать его в Грузию, где в его отношении ведутся несколько расследований, передает "Интерфакс-Украина".