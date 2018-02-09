Лидер СДПГ Шульц отказался от планов возглавить МИД ФРГ

9 Февр. 2018 2018-02-09T18:30:52+03:00

Лидер СДПГ Мартин Шульц сначала решил сотрудничать с Ангелой Меркель, но члены партии заставили передумать. Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

Председатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц намерен отказаться от любого поста в правительстве, в том числе от должности министра иностранных дел. Решение Шульц изменил из-за критики со стороны однопартийцев. Они напомнили, что ранее лидер СДПГ обещал уйти в оппозицию, а теперь ведет переговоры с блоком Ангелы Меркель.

«Я заявляю о своем отказе от присоединения к федеральному правительству. Искренне надеюсь, что это завершит кадровые споры в СДПГ», - цитирует Шульца Reuters.

Социал-демократы напомнили Шульцу о том, что после парламентских выборов он обещал уйти в оппозицию. Вместо этого Шульц ведет переговоры с блоком Ангелы Меркель. Ранее он публично отказывался работать в правительстве при действующем канцлере.

Кто теперь главный претендент на пост главы МИД Германии, неизвестно. Кабмин сформируют к апрелю.