2018-02-09T18:30:52+03:00
В мире

Лидер СДПГ Шульц отказался от планов возглавить МИД ФРГ

Главный социал-демократ Германии изменил решение под внешним давлением
Алексей КАРЕЛИН
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Лидер СДПГ Мартин Шульц сначала решил сотрудничать с Ангелой Меркель, но члены партии заставили передумать.Лидер СДПГ Мартин Шульц сначала решил сотрудничать с Ангелой Меркель, но члены партии заставили передумать.Фото: REUTERS
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Председатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц намерен отказаться от любого поста в правительстве, в том числе от должности министра иностранных дел. Решение Шульц изменил из-за критики со стороны однопартийцев. Они напомнили, что ранее лидер СДПГ обещал уйти в оппозицию, а теперь ведет переговоры с блоком Ангелы Меркель.

«Я заявляю о своем отказе от присоединения к федеральному правительству. Искренне надеюсь, что это завершит кадровые споры в СДПГ», - цитирует Шульца Reuters.

Социал-демократы напомнили Шульцу о том, что после парламентских выборов он обещал уйти в оппозицию. Вместо этого Шульц ведет переговоры с блоком Ангелы Меркель. Ранее он публично отказывался работать в правительстве при действующем канцлере.

Кто теперь главный претендент на пост главы МИД Германии, неизвестно. Кабмин сформируют к апрелю.

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