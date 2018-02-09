Французский суд продлил арест Павленского еще на четыре месяца
Во Франции суд продлил еще на четыре месяца арест российского художника-акциониста Петра Павленского.
Как сообщила французский адвокат художника Доминик Берейтер-Минков, заседание суда проходило в закрытом режиме. После оглашения решения Павленский объявил голодовку, выражая несогласие с "отсутствием открытости судебных слушаний", передает "РГ".
Как ранее сообщал сайт kp.ru, Павленский поджег здание банка Франции в центре Парижа. Акциониста с его гражданской женой Оксаной Шалыгиной задержала полиция. После этого его обвинили в нанесении ущерба имуществу "способом, угрожающим жизни людей". Теперь ему грозит тюремный срок до 10 лет и штраф до 150 тысяч евро.В ожидании суда он находится в тюрьме Флери-Мерожис под Парижем.
Шалыгина была освобождена из-под ареста в январе этого года. Но женщина находится под" судебным контролем", то есть ей нельзя покидать пределы города и нужно регулярно отмечаться в комиссариате. В январе прошлого года Павленский переехал во Францию, а в мае получил там политическое убежище.