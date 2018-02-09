Россельхознадзор ввел ограничения на поставки нескольких колбасных компаний Белоруссии

9 Февр. 2018 2018-02-09T21:56:22+03:00

Отмечается, что в продукции некоторых белорусских предприятий были выявлены доксициклин и незаявленная ДНК крупного рогатого скота

Изменить размер текста: A A

Россельхознадзор объявил о введении ограничений на поставки продукции нескольких колбасных предприятий Белоруссии. Как сообщили в пресс-службе ведомства, это связано с обнаруженными нарушениями норм ЕАЭС.

Так, были введены ограничения в отношении ООО ИП "Инко-фуд", так как в продукции этой компании были выявлены доксициклин и незаявленная ДНК крупного рогатого скота.

Кроме того, вводится усиленный лабораторный контроль в отношении ОАО "Октябрьский завод СОМ", ОАО "Столбцовский мясоконсервный комбинат", ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат" (филиал клецкий), ОАО "Борисовский мясокомбинат 1", и некоторых других предприятий. В колбасе ООО "Экспортальфагрупп" и ОАО "Милкавита" были обнаружены несоответствия.

Отмечается, что все эти компании уже получили соответствующие уведомления.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Россельхознадзор ограничивает ввоз яблок из Боснии и Герцеговины. По данным ведомства, на коробках с фруктами из этой страны были обнаружены следы перемаркировки, что может свидетельствовать о реэкспорте из Польши.