Порошенко подписал указ о мерах по противодействию "информационной агрессии" России

9 Февр. 2018 2018-02-09T23:02:14+03:00

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В пятницу, 9 февраля, на сайте президента Украины Петра Порошенко появилась информация, что глава государства подписал указ "о дополнительных мерах относительно противодействия информационной агрессии Российской Федерации". Ранее документ был одобрен Советом национальной безопасности и обороны Украины.

Следить за выполнением указа будет секретарь СНБО Александр Турчинов. Отмечается, что текст документа СНБО будет опубликован для служебного пользования. Документ вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщал сайт kp.ru, в январе этого года Верховная рада одобрила закон о реинтеграции Донбасса, в котором РФ официально называется "страной-агрессором". В феврале 2015 года Порошенко ввел в действие документ СНБО о "пресечении российской информационной агрессии в СМИ". В том же году были введены ограничения против российских физических и юридических лиц. В черный список попали 388 человек и 105 компаний. Позже перечень был расширен.