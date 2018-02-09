Адвокат российских спортсменов прокомментировала решение CAS о недопуске на Олимпиаду

9 Февр. 2018 2018-02-09T23:13:24+03:00

Российские спортсмены на церемонии открытия Олимпийских игр 2018 года Фото: скриншот видео

Представители МОК заявили, что решение в отношении 47 российских спортсменов было принято «в интересах борьбы с допингом»

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Адвокат российских спортсменов Анна Козьменко прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS), который в день открытия Олимпийских игр в Пхенчхане решил не допускать 47 атлетов из РФ до Олимпиады.

«На данный момент, мы тщательно рассматриваем с нашими спортсменами мотивировочные части решения и анализируем дальнейшие возможные правовые шаги, которые можно будет предпринять», - сказала Козьменко.

Она отметила, что сейчас изучаются доступные правовые действия, но «стратегию полностью разглашать не хотелось бы».

По словам адвоката, для защиты спортсменов было сделано многое.

«Мы подали иски, которые могли подать. Мы подали параллельные иски в суды в Лозанне и в ad hoc (выездную панель CAS), то есть все доступные правовые средства для обжалования решения были использованы», - подчеркнула адвокат.

Решение выездной комиссии CAS она назвала необоснованным и отметила, что спортсмены разочарованы таким развитием событий, сообщает «Советский спорт».