2018-02-09T23:19:00+03:00
Политика

Порошенко ввел меры по борьбе с «информационной агрессией» РФ

Контролировать исполнение указа президента будет секретарь СНБО Турчинов
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр ПорошенкоФото: СОЦСЕТИ
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На Украине введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны о дополнительных мерах по противодействию «информационной агрессии» России. Соответствующий указ подписал в пятницу президент республики Петр Порошенко.

Контроль за выполнением этого решения возложен на главу СНБО Александра Турчинова. Указ вступает в силу со дня опубликования.

Указ размещен на сайте президента Украины без приложенного к нему решения СНБО.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, в республики запретили вещание большинства российских российских телеканалов: Первый канал, НТВ, ТВ Центр, "Россия 1","Россия 24", ТНТ, "Петербург 5", "Звезда", Рен ТВ, RT, РБК-ТВ, "РТР Планета", "Мир 24".

В список запрещенных попали также развлекательные каналы "Дом кино", "Русский иллюзион", "Усадьба-ТВ", "Домашние животные", "Вопросы и ответы", "Оружие", "История".

Также Порошенко подписал указ о блокировке российских социальных сетей «Вконтакте» и «Одноклассники», и всех сервисов «Яндекса», кроме главной страницы с поиском.

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