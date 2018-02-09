Анна Погорилая назвала великолепным выступление Тарасовой и Морозова

9 Февр. 2018 2018-02-10T00:54:20+03:00

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Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов показали прекрасное катание в первый день командного турнира на Олимпиаде в Пхенчхане. Такое мнение высказала бронзовый призер чемпионата мира-2016, многократная медалистка чемпионатов Европы Анна Погорилая.

«Они выступили великолепно, показали прекраснейший уровень. Выступали последними, но справились с нервами — большие молодцы!», - считает спортсменка.

Погорилая отметила, что всем россиянам теперь надо выступить на таком же уровне. Она уверена, что есть все шансы побороться за победу, особенно в одиночном катании, пишет «Советский спорт».

«В таком турнире очень важно поддерживать друг друга. При этом на тебя постоянно давит мысль, что ты не можешь подвести команду. Нужно снять этот грузик, отстраниться от всего и просто показывать то, что ты умеешь», - сказала фигуристка.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Пхенчхане за несколько часов до церемонии открытия Зимних Олимпийских игр 9 февраля взял старт командный турнир в фигурном катании. Первым у нас на старт вышел Михаил Коляда в мужском одиночном катании. К сожалению, во время своего проката он дважды упал и набрал лишь 74,36 балла и лишь восьмая позиция.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов показали лучший результат, получив - 80,92 балла, что на 0,1 лучше их личного рекорда в короткой программе.