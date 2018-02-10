Глава Генштаба Украины пообещал не нападать на Россию
Украинская армия не планирует нападение на Россию. Об этом заявил глава Генштаба Украины генерал Виктор Муженко на встрече с членами Киевской ассоциации военных атташе.
«Мы не собираемся форсировать Волгу. Мы собираемся идти по своей территории и по своей земле. И как бы кто какие бы фейковые документы там ни вбрасывал, у нас нет задач за пределами границ Украины», - цитирует его слова сайт Минобороны УР
Муженко подчеркнул, что повышение мобильности подразделений ВСУ - один из важнейших моментов военной реформы, поскольку угроза безопасности и территориальной целостности Украины может исходить сразу с нескольких сторон.
Именно поэтому, по его словам, в ходе учений силы и средства армии перебрасываются на тысячи километров различными способами: воздушным, железнодорожным и автомобильным транспортом, своим ходом. В числе прочего военнослужащие тренируются преодолевать водные преграды.
Ранее сайт kp.ru сообщал о готовящемся нападения украинской армии на Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР). Перед подразделениями и частями ВСУ поставлены задачи по подготовке, проведению и всестороннему обеспечению наступательной операции.
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