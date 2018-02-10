2018-02-10T02:46:42+03:00
Общество

Москва в десятый раз присоединится к акции «Час Земли»

Подсветку зданий и рекламных щитов в столице отключат на полтора часа 24 марта
Юлия ДИВЕЕВА
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Московский Кремль в шестой раз примет участие в акции "Час Земли"Московский Кремль в шестой раз примет участие в акции "Час Земли"Фото: Евгения ГУСЕВА
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Экологическая акция «Час Земли» уже в десятый раз пройдет в Москве. В городе будет отключена подсветка рекламных конструкций, зданий, мостов и других объектов. Об этом сообщает пресс-служба мэра столицы.

Акция состоится 24 марта с 20:00 до 21:30. Впервые в ней будет участвовать парк «Зарядье».

«Горожане также не останутся в стороне. По традиции неравнодушные к вопросам экологии москвичи выключат ненужные электроприборы и погасят свет в пустых помещениях», - говорится в сообщении на сайте мэра Москвы.

«Час Земли» напоминает о том, что потреблять электроэнергию и другие ресурсы: воду, газ и тепло надо разумно. Подсветку зданий и рекламу отключают на час по всему миру, в том числе на памятниках архитектуры и истории.

В 2017 году в акции приняли участие рекордное количество стран — 184. «Комсомольская правда» рассказывала, что в прошлом году вакции пятый раз подряд участвовал Кремль, а также весь архитектурный ансамбль Красной площади — храм Василия Блаженного и ГУМ. Кроме того, к «Часу Земли» присоединились Дом правительства, здание Государственной думы, МГУ и Московский планетарий.

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