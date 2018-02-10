Американцы больше доверяют ФБР, чем Трампу

10 Февр. 2018 2018-02-10T04:16:00+03:00

Две трети опрошенных граждан США сказали, что встанут на сторону бюро в конфликте с президентом

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Большинство американцев гоовы поверить Федеральному бюро расследований, чем президенту США Дональду Трампу. К такому выводу пришли в исследовательской компании Marist Poll по итогам проведенного социологического опроса.

Так 66% респондентов заявили, что поддержат бюро, если у него возникнет конфликт с главой государства. Сторону главы Белого дома в этой ситуации готовы занять лишь 24% граждан.

Еще больше опрошенных считают, что ФБР просто выполняет свою работу, и не относится предвзято к Трампу – 71%. Однако 23% респондентов уверены, что бюро «точит зуб» на президента, пишет The Hill.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что ФБР начало расследование по делу о предполагаемому вмешательству РФ в выборы президента США в 2016 году. После этого между бюро и Трампом отношения резко ухудшились. В мае глава государства уволил главу ФБР Джеймса Коми, которого на этот пост назначил Барак Обама на срок 10 лет.

Он расследовал почтовый скандал с Хиллари Клинтон, которую республиканцы требовали привлечь к уголовной ответственности за использование личной элекронной почты для служебной переписки в бытность госсекретарем США.