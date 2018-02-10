Журналист из США увидел шпионов среди российских спортсменов на Олимпиаде

10 Февр. 2018 2018-02-10T05:32:27+03:00

Спортивный обозреватель удивлен тем, что на Игры все же пустили 168 атлетов из РФ

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Российские керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий, выступающие на Зимних Олимпийских играх в Пхенчхане в смешанном парном разряде, напомнили американскому журналисту Дэну Ветцелу шпионов. Об этом спортивный обозреватель написал в своей колонке на Yahoo! Sports .

«Брызгалова похожа на героиню фильма про Джеймса Бонда, а Крушельницкий — на героя фильма «Форсаж». Русские просто троллят весь мир, отправляя на соревнования по керлингу спортсменов, которые выглядят как двойные агенты» — написал он.

Ветцел в своей статье ликовал по поводу победы США в первом матче над российской парой, в очередной раз списав на допинг триумф российской сборной на Олимпиаде в Сочи. Сайт kp.ru сообщал, что Брызгалова и Крушельницкий на данный момент уже одержали три победы над командами из Норвегии, Финляндии и Китая.

Американский журналист также выразил удивление тем, что на Олимпиаде все же соревнуются 168 российских атлетов, хоть сборной России на Играх-2018 нет.