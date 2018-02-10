Пентагон отрицает причастность к разрушению моста через Евфрат в Сирии

10 Февр. 2018 2018-02-10T06:29:14+03:00

Российский военный эксперт напомнил, что это не первый случай разрушения моста с помощью сброса воды

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Коалиционные силы под руководством США не имеют отношения к разрушению моста через реку Евфрат в Сирии, который был ранее возведен российскими военными и передан сирийскому правительству. Такое заявление сделал официальный представитель Пентагона Эрик Пэхон.

По его словам, обвинения в этом американских военных «абсолютно не соответствуют действительности».

«Это обвинение необоснованное и ложное», — подчеркнул Пэхон.

Накануне сайт «Комсомольской правды» писал, что на востоке Сирии разрушен малый автомобильный разборный мост. Министерство обороны РФ обвитнило в этом коалиционные силы, возглавляемые США, и их союзников в Сирии – формирования «умеренной оппозиции». Ведомство уверено, что на плотине ГЭС Эт-Табка специально были открыты шлюзы, хотя технической необходимости в сбросе воды не было.

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» полковник Виктор Мураховский рассказал РИА Новости, что это не первый такой случай. Ранее часть этого моста смыло после того, как «Сирийские демократические силы» внезапно открыли плотину выше по течению.

По его словам, разрушение моста никак не скажется на мобильности сирийских войск, поскольку еще на прошлой неделе в этом районе были подготовлены понтоны, которые будут толкать моторные катера.