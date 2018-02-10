2018-02-10T06:29:14+03:00
Политика

Пентагон отрицает причастность к разрушению моста через Евфрат в Сирии

Российский военный эксперт напомнил, что это не первый случай разрушения моста с помощью сброса воды
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments18
Здание ПентагонаЗдание ПентагонаФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Коалиционные силы под руководством США не имеют отношения к разрушению моста через реку Евфрат в Сирии, который был ранее возведен российскими военными и передан сирийскому правительству. Такое заявление сделал официальный представитель Пентагона Эрик Пэхон.

По его словам, обвинения в этом американских военных «абсолютно не соответствуют действительности».

«Это обвинение необоснованное и ложное», — подчеркнул Пэхон.

Накануне сайт «Комсомольской правды» писал, что на востоке Сирии разрушен малый автомобильный разборный мост. Министерство обороны РФ обвитнило в этом коалиционные силы, возглавляемые США, и их союзников в Сирии – формирования «умеренной оппозиции». Ведомство уверено, что на плотине ГЭС Эт-Табка специально были открыты шлюзы, хотя технической необходимости в сбросе воды не было.

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» полковник Виктор Мураховский рассказал РИА Новости, что это не первый такой случай. Ранее часть этого моста смыло после того, как «Сирийские демократические силы» внезапно открыли плотину выше по течению.

По его словам, разрушение моста никак не скажется на мобильности сирийских войск, поскольку еще на прошлой неделе в этом районе были подготовлены понтоны, которые будут толкать моторные катера.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Российский саночник Роман Репилов идет третьим после двух попыток на Олимпиаде в Пхенчхане
Роспотребнадзор рекомендовал не переедать блинов на Масленицу
МИД РФ призвал уважать суверенитет Сирии в связи с израильскими авиаударами
Изгнанный Соловьевым из студии эксперт объяснил свои слова о летчике Филипове
Эрдоган: Сирийские курды сбили турецкий вертолет
Названо оружие, сбившее израильский истребитель в ходе налета на Сирию
Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер стала олимпийской чемпионкой в спринте
Джеки Чан пронес Олимпийский огонь перед открытием Игр в Пхенчхане
Украинский политик рассказал, что цены на газ в стране завышаются в два раза
Умер актер Джон Гэвин - звезда фильма «Психо»
Россиянин Семен Елистратов вышел в финал олимпийского турнира по шорт-треку на дистанции 1 500 метров
На юго-востоке Москвы водитель сбил женщину с двумя детьми и скрылся
Европейские ученые развеяли миф о безвозвратной утрате нервных клеток
В США умер актер из популярных сериалов «Прослушка» и «Карточный домик»
Вспышка гриппа в США унесла жизни более 60 детей
Россиянин Семен Елистратов пробился в полуфинал олимпийского турнира по шорт-треку на дистанции 1 500 метров
Израиль закрыл значительную часть воздушного пространства после потери своего истребителя
Небензя: Страны ООН «буквально умоляют» Россию и США наладить двусторонние отношения
Эксперты National Interest сравнили российский истребитель Су-35 с американскими F-22 и F-35