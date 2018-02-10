2018-02-10T07:47:56+03:00
Общество

Стали известны дата и место прощания с актером и исполнителем романсов Дмитрием Бузылевым

Прощание с артистом пройдет 11 февраля в Доме кино в Москве, его похоронят на Пыхтинском кладбище
Денис СУХОВ
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Дмитрий Бузылев. Кадр из фильма "Жестокий романс".Дмитрий Бузылев. Кадр из фильма "Жестокий романс".
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Церемония прощания с актером и исполнителем цыганских романсов Дмитриев Бузылевым пройдет 11 февраля в Доме кино в Москве. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России.

Гражданская панихида начнется в 11:00 в конференц-зале Дома кино, отпевание и захоронение пройдут на Пыхтинском кладбище.

Дмитрий Бузылев — заслуженный артист России, поэт, композитор, сценарист, исполнитель цыганских песен и романсов. Прославился яркими ролями в фильмах «Табор уходит в небо», «Жестокий романс», «Сибириада», «Очи черные», «Мужики». Артист скончался 7 февраля на 62 году жизни после продолжительной болезни.

Как сообщал ранее сайт «Комсомольской правды», Бузылева госпитализировали в октябре прошлого года. По словам его супруги Натальи Бузылевой, актер страдал от прободной язвы желудка.

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