Стали известны дата и место прощания с актером и исполнителем романсов Дмитрием Бузылевым
Церемония прощания с актером и исполнителем цыганских романсов Дмитриев Бузылевым пройдет 11 февраля в Доме кино в Москве. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России.
Гражданская панихида начнется в 11:00 в конференц-зале Дома кино, отпевание и захоронение пройдут на Пыхтинском кладбище.
Дмитрий Бузылев — заслуженный артист России, поэт, композитор, сценарист, исполнитель цыганских песен и романсов. Прославился яркими ролями в фильмах «Табор уходит в небо», «Жестокий романс», «Сибириада», «Очи черные», «Мужики». Артист скончался 7 февраля на 62 году жизни после продолжительной болезни.
Как сообщал ранее сайт «Комсомольской правды», Бузылева госпитализировали в октябре прошлого года. По словам его супруги Натальи Бузылевой, актер страдал от прободной язвы желудка.