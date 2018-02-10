Небензя: Страны ООН «буквально умоляют» Россию и США наладить двусторонние отношения

10 Февр. 2018 2018-02-10T12:35:04+03:00

Дипломат подчеркнул, что РФ хочет быть сильной и процветающей страной, но не за американский счет

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Страны-члены ООН «буквально умоляют» Россию наладить двусторонние отношения с США. Об этом постпред РФ при организации Василий Небензя заявил в ходе встречи с американским лидером Дональдом Трампом.

Соответствующее послание была передано президенту США, когда он принимал делегацию Совбеза ООН.

«На встрече с президентом Трампом я сказал еще одну вещь, о том, что меня в ООН многие страны - и малые, и большие - буквально умоляют: «Ну наладьте, наконец, отношения с Соединенными Штатами...Когда у вас с Соединенными Штатами отношения хорошие, то мир дышит легче», - рассказал Небензя.

Дипломат также указал президенту, что американская сторона часто обвиняет Россию в ревизионизме и желании снова стать великой державой.

«Да, мы хотим быть сильными и процветающими, и не хотим быть слабыми и нищими. Но не за счет кого-либо и не за счет Америки. Давайте наконец будем заниматься не вымышленными, а реальными угрозами», - добавил Небензя, обращаясь к Трампу.

Среди реальных угроз, которые требуют совместной работы, поспред отметил экстремизм, международный терроризм и нарущение режима нерастпространения ядерного оружия.

Как сообщал ранее сайт «КП», 7 февраля возглавляемая США коалиция в Сирии нанесла авиаудар по лояльным Дамаску ополченцам. Небензя охарактеризовал эти действия как преступление и подчеркнул, что американское военной присутствие в арабской республике выходит за рамки борьбы с терроризмом.