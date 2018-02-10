2018-02-10T13:16:48+03:00
Спорт

Россиянин Семен Елистратов пробился в полуфинал олимпийского турнира по шорт-треку на дистанции 1 500 метров

Победитель сочинской Олимпиады был третьим в первом забеге
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Наш Елистратов - третий в своем забеге.Наш Елистратов - третий в своем забеге.Фото: REUTERS
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На Олимпиаде 2018 в Пхенчхане в субботу, 10 февраля, начались соревнования по шорт-треку. Россиянин Семен Елистратов успешно стартовал на дистанции в 1 500 метров. В первом квалификационном забеге он занял третье место.

Елистратов финишировал с результатом 2 минуты 13,087 секунды и прошел в следующий раунд соревнований. Впереди него оказались Самуэль Жирар из Канады и представляющий Венгрию Шаолинь Шандор Лю.

Другие российские спортсмены будут стартовать позднее в этом виде программы. На дистанции 1 500 метров Елистратов регулярно занимает призовые места на чемпионатах Европы, а в 2015 году выиграл чемпионат мира, который проходил в России.

Семен Елистратов - олимпийский чемпион Сочи 2014 в командной эстафете. Полуфинальный забег пройдет через час.

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