В США умер актер из популярных сериалов «Прослушка» и «Карточный домик»

10 Февр. 2018 2018-02-10T13:41:19+03:00

Рэг Кэти скончался в возрасте 59 лет после продолжительной борьбы с раком легких

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В США умер актер Рэг Кэти, известный зрителям по ролям в культовых телесериалах «Прослушка» и «Карточный домик». Артист скончался в возрасте 59 лет после продолжительной болезни.

«У нас разбито сердце из-за ухода нашего друга и коллеги по «Карточному домику» Рега Э. Кэти. Рег был добрейшим человеком, актером с огромной отдачей, настоящим джентльменом. Наши соболезнования его семье», - говорится в заявлении компании Netflix, занимающейся производством сериала.

По данным портала TMZ, Кэти ушел из жизни в своем доме в Нью-Йорке в окружении родных и близких. Отмечается, что последние несколько лет актер боролся с раком легких.

«Рег Кэти был единственным в своем роде. Полон жизненной силы, щедрый, обладавший чувством юмора, авторитетом и бесконечным талантом. Любимый всеми, кому посчастливилось знать его и работать с ним. Его будет очень не хватать», - написал сценарист «Карточного домика» Бо Уиллимон в своем Твиттер.

Рэг Кэти начал актерскую карьеру в 1984 голу. На его счету более 70 воплощенных образов в кино и сериалах, включая фильмы «Маска», «Семь», «Фантастическая четверка». За роль в «Карточном домике» в 2015 году актер был удостоен премии «Эмми».