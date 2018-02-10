Европейские ученые развеяли миф о безвозвратной утрате нервных клеток

10 Февр. 2018 2018-02-10T14:10:18+03:00

Специалисты из Швейцарии и Великобритании провели серию многомесячных наблюдений за стволовыми клетками мозгового центра памяти

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Ученые из Швейцарии и Великобритании провели многомесячные наблюдения за отдельными стволовыми клетками гиппокампа подопытных мышей — отдела головного мозга, отвечающего, в том числе, за консолидацию памяти.

В результате исследований удалось зафиксировать, что они могут формировать новые нейроны.

Напомним, до середины ХХ века считалось, что новые нервные клетки в мозге взрослых млекопитающих появляться не могут, а их утрата в процессе жизнедеятельности компенсируется перераспределением функций среди оставшихся.

Однако в 1962 году в ходе экспериментов американца Жозефа Олтмана был доказан нейрогенез в мозгу взрослых грызунов, а в 1998 году процесс образование новый нейронов обнаружили у взрослого человека.

Согласно современным представлениям, обновление некоторых мозговых клеток происходит непрерывно. В частности, в гиппокампе присутствуют большие колонии стволовых клеток, участвующих в нейрогенезе. Однако сам процесс их превращения в новые неврные клетки удалось наблюдать впервые.

Ученые рассчитывают, что подобные открытия позволят в будущем использовать стволовые клетки для помощи больным c заболеваниями Альцгеймера, Паркинсона и даже серьезными формами депрессии.