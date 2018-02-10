2018-02-10T14:10:18+03:00
В мире

Европейские ученые развеяли миф о безвозвратной утрате нервных клеток

Специалисты из Швейцарии и Великобритании провели серию многомесячных наблюдений за стволовыми клетками мозгового центра памяти
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments6
Европейские ученые развеяли миф о безвозвратной утрате нервных клетокЕвропейские ученые развеяли миф о безвозвратной утрате нервных клетокФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Ученые из Швейцарии и Великобритании провели многомесячные наблюдения за отдельными стволовыми клетками гиппокампа подопытных мышей — отдела головного мозга, отвечающего, в том числе, за консолидацию памяти.

В результате исследований удалось зафиксировать, что они могут формировать новые нейроны.

Напомним, до середины ХХ века считалось, что новые нервные клетки в мозге взрослых млекопитающих появляться не могут, а их утрата в процессе жизнедеятельности компенсируется перераспределением функций среди оставшихся.

Однако в 1962 году в ходе экспериментов американца Жозефа Олтмана был доказан нейрогенез в мозгу взрослых грызунов, а в 1998 году процесс образование новый нейронов обнаружили у взрослого человека.

Согласно современным представлениям, обновление некоторых мозговых клеток происходит непрерывно. В частности, в гиппокампе присутствуют большие колонии стволовых клеток, участвующих в нейрогенезе. Однако сам процесс их превращения в новые неврные клетки удалось наблюдать впервые.

Ученые рассчитывают, что подобные открытия позволят в будущем использовать стволовые клетки для помощи больным c заболеваниями Альцгеймера, Паркинсона и даже серьезными формами депрессии.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Роспотребнадзор рекомендовал не переедать блинов на Масленицу
МИД РФ призвал уважать суверенитет Сирии в связи с израильскими авиаударами
Изгнанный Соловьевым из студии эксперт объяснил свои слова о летчике Филипове
Эрдоган: Сирийские курды сбили турецкий вертолет
Названо оружие, сбившее израильский истребитель в ходе налета на Сирию
Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер стала олимпийской чемпионкой в спринте
Джеки Чан пронес Олимпийский огонь перед открытием Игр в Пхенчхане
Украинский политик рассказал, что цены на газ в стране завышаются в два раза
Умер актер Джон Гэвин - звезда фильма «Психо»
Россиянин Семен Елистратов вышел в финал олимпийского турнира по шорт-треку на дистанции 1 500 метров
На юго-востоке Москвы водитель сбил женщину с двумя детьми и скрылся
В США умер актер из популярных сериалов «Прослушка» и «Карточный домик»
Вспышка гриппа в США унесла жизни более 60 детей
Россиянин Семен Елистратов пробился в полуфинал олимпийского турнира по шорт-треку на дистанции 1 500 метров
Израиль закрыл значительную часть воздушного пространства после потери своего истребителя
Небензя: Страны ООН «буквально умоляют» Россию и США наладить двусторонние отношения
Эксперты National Interest сравнили российский истребитель Су-35 с американскими F-22 и F-35