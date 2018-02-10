Россиянин Семен Елистратов вышел в финал олимпийского турнира по шорт-треку на дистанции 1 500 метров

10 Февр. 2018 2018-02-10T14:36:00+03:00

Наш Семен Елистратов был первым в своем забеге. Фото: REUTERS

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На Олимпиаде 2018 в Пхенчхане завершился первый полуфинальный забег в шорт=треке на дистанцию 1 500 метров. Победа в нем досталась россиянину Семену Елистратову, который уверенно приехал первым и прошел в финальный раунд соревнований.

Результат Семена - 2 минуты 11,003 секунды. Второй - Чарльз Хамелин из Канады, третий - Сео Йира из Южной Кореи. Второе-третье места стали известны после фотофиниша.

Хамелин и Елистратов прошли в финал "А" соревнований.

Решающий забег на Олимпиаде 2018 пройдет сегодня, 10 февраля, примерно в 15:28 по московскому времени. Напомним, что Семен Елистратов - чемпион мира на этой дистанции 2015 года.

Вместе с тем, в этом полуфинальном забеге упавший канадец Самуэль Жирар, который столкнулся с американцем Джей Ар Сельски, прошел в финал соревнований. Потому что судьи дисквалифицировали американца, а канадцу, как пострадавшему не по своей воле, дали путевку в финал.