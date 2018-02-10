2018-02-10T14:53:29+03:00
Политика

Украинский политик рассказал, что цены на газ в стране завышаются в два раза

По мнению Юрия Бойко, высокие тарифы на топливо обусловлены «накруткой», «придуманной» бывшими и нынешними властями незалежной
Дарья ИВАШКИНА
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Украинский политик рассказал, что цены на газ в стране завышаются в два разаУкраинский политик рассказал, что цены на газ в стране завышаются в два разаФото: REUTERS
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Украинский политик Юрий Бойко, который ранее был руководителем НАК «Нафтогаз Украины» и министром топлива и энергетики страны, считает, что цены на газ в незалежной завышаются в два раза.

«Население должно платить не семь тысяч, которые сейчас предлагаются, а максимум три - три с половиной», - заявил Бойко в интервью украинским СМИ.

По словам сопредседателя депутатской фракции «Оппозиционный блок», граждане могли бы платить вдвое меньше, если бы поставляемое из России голубое топливо разбавляли тем, которое добывается в стране.

Также политик выразил мнение, что такие высокие тарифы на топливо обусловлены «накруткой», которую в корыстных целях «придумали» нынешние власти незалежной, а также их предшественники.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в феврале Международный валютный фонд (МВФ) назвал условия предоставления нового кредита Украине. Постоянный представитель МВФ в стране Йоста Люнгман тогда заявил, что Киев получит деньги, если поднимет тарифы на газ и заморозит зарплаты населения.

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