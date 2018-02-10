Изгнанный Соловьевым из студии эксперт объяснил свои слова о летчике Филипове
Американский эксперт Григорий Винников, изгнанный из студии программы «Вечер с Владимиром Соловьевым», которая выходит на телеканале «Россия 1», за оскорбление памяти погибшего в Сирии российского пилота Романа Филипова, пообещал принести извинения семье летчика.
При этом эксперт попытался объяснить свою «неудачную шутку». По словам Винникова, у него «что-то заклинило» и он «сорвался».
«Это была неудачная шутка с моей стороны, бестактная и неуместная. Я обязательно принесу свои извинения семье летчика. О таких вещах так не шутят. Со всеми бывает, сорвался. Что-то заклинило, не знаю, в чем дело», - сказал Григорий Винников в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, Соловьев выгнал из студии американского эксперта российского происхождения за комментарий в адрес погибшего пилота Су-25. Гость программы попытался оспорить героизм майора Романа Филипова.