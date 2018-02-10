Изгнанный Соловьевым из студии эксперт объяснил свои слова о летчике Филипове

10 Февр. 2018 2018-02-10T16:19:30+03:00

Ранее Владимир Соловьев выгнал из студии американского эксперта российского происхождения за комментарий в адрес погибшего пилота Су-25 Фото: Евгения ГУСЕВА

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Американский эксперт Григорий Винников, изгнанный из студии программы «Вечер с Владимиром Соловьевым», которая выходит на телеканале «Россия 1», за оскорбление памяти погибшего в Сирии российского пилота Романа Филипова, пообещал принести извинения семье летчика.

При этом эксперт попытался объяснить свою «неудачную шутку». По словам Винникова, у него «что-то заклинило» и он «сорвался».

«Это была неудачная шутка с моей стороны, бестактная и неуместная. Я обязательно принесу свои извинения семье летчика. О таких вещах так не шутят. Со всеми бывает, сорвался. Что-то заклинило, не знаю, в чем дело», - сказал Григорий Винников в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, Соловьев выгнал из студии американского эксперта российского происхождения за комментарий в адрес погибшего пилота Су-25. Гость программы попытался оспорить героизм майора Романа Филипова.