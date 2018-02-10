2018-02-10T16:19:30+03:00
Общество

Изгнанный Соловьевым из студии эксперт объяснил свои слова о летчике Филипове

Григорий Винников пообещал принести извинения семье погибшего в Сирии пилота
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Ранее Владимир Соловьев выгнал из студии американского эксперта российского происхождения за комментарий в адрес погибшего пилота Су-25Ранее Владимир Соловьев выгнал из студии американского эксперта российского происхождения за комментарий в адрес погибшего пилота Су-25Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Американский эксперт Григорий Винников, изгнанный из студии программы «Вечер с Владимиром Соловьевым», которая выходит на телеканале «Россия 1», за оскорбление памяти погибшего в Сирии российского пилота Романа Филипова, пообещал принести извинения семье летчика.

При этом эксперт попытался объяснить свою «неудачную шутку». По словам Винникова, у него «что-то заклинило» и он «сорвался».

«Это была неудачная шутка с моей стороны, бестактная и неуместная. Я обязательно принесу свои извинения семье летчика. О таких вещах так не шутят. Со всеми бывает, сорвался. Что-то заклинило, не знаю, в чем дело», - сказал Григорий Винников в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, Соловьев выгнал из студии американского эксперта российского происхождения за комментарий в адрес погибшего пилота Су-25. Гость программы попытался оспорить героизм майора Романа Филипова.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Российский саночник Роман Репилов идет третьим после двух попыток на Олимпиаде в Пхенчхане
Роспотребнадзор рекомендовал не переедать блинов на Масленицу
МИД РФ призвал уважать суверенитет Сирии в связи с израильскими авиаударами
Эрдоган: Сирийские курды сбили турецкий вертолет
Названо оружие, сбившее израильский истребитель в ходе налета на Сирию
Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер стала олимпийской чемпионкой в спринте
Джеки Чан пронес Олимпийский огонь перед открытием Игр в Пхенчхане
Украинский политик рассказал, что цены на газ в стране завышаются в два раза
Умер актер Джон Гэвин - звезда фильма «Психо»
Россиянин Семен Елистратов вышел в финал олимпийского турнира по шорт-треку на дистанции 1 500 метров
На юго-востоке Москвы водитель сбил женщину с двумя детьми и скрылся
Европейские ученые развеяли миф о безвозвратной утрате нервных клеток
В США умер актер из популярных сериалов «Прослушка» и «Карточный домик»
Вспышка гриппа в США унесла жизни более 60 детей
Россиянин Семен Елистратов пробился в полуфинал олимпийского турнира по шорт-треку на дистанции 1 500 метров
Израиль закрыл значительную часть воздушного пространства после потери своего истребителя
Небензя: Страны ООН «буквально умоляют» Россию и США наладить двусторонние отношения
Эксперты National Interest сравнили российский истребитель Су-35 с американскими F-22 и F-35