2018-02-10T16:29:42+03:00
Политика

МИД РФ призвал уважать суверенитет Сирии в связи с израильскими авиаударами

В ведомстве с обеспокоенностью наблюдают за ситуацией в ближневосточном регионе
Денис СУХОВ
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МИД РФ призвал уважать суверенитет Сирии в связи с израильскими авиаударамиМИД РФ призвал уважать суверенитет Сирии в связи с израильскими авиаударамиФото: Иван ВИСЛОВ
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МИД РФ призвал уважать суверенитет и территориальную целостность Сирии на фоне последних сообщений об авиаударах ВВС Израиля по военным объектам арабской республики. Соответствующий комментарий был опубликован на сайте ведомства.

В Москве с серьезной обеспокоенностью наблюдают за ситуацией в ближневосточном регионе и опасаются роста напряженности в сирийских зонах деэскалации и вокруг них.

«Настойчиво призываем все вовлечённые стороны проявлять сдержанность и избегать любых действий, которые могут привести к ещё большему осложнению ситуации. Считаем необходимым безоговорочное уважение суверенитета и территориальной целостности Сирии, других стран региона», - говорится в заявлении МИД РФ.

В министерстве также назвали «абсолютно недопустимым» создание угроз жизни и безопасности российских военнослужащих в Сирии.

Как сообщил ранее сайт «КП», в ночь на субботу израильские военные сбили «иранский» беспилотник, который вторгся в воздушное пространство страны со стороны Сирии. Позже ВВС еврейского государства нанесли удар по предполагаемому пункту управления дронами на территории арабской республики.

Однако израильские самолеты столкнулись с мощным противодейтсвием сирийских ПВО, в результате был сбит один истребитель F-16. Он потерпел крушение в районе кибуца Хардуф на севере Израиля. Летчики смогли катапультироваться, их госпитализировали в стабильном состоянии.

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