Роспотребнадзор рекомендовал не переедать блинов на Масленицу

10 Февр. 2018 2018-02-10T16:39:04+03:00

Масленица-2018 будет праздноваться в России с 12 по 18 февраля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В преддверии Масленицы Роспотребнадзор дал гражданам несколько рекомендаций. В частности, в надзорном ведомстве посоветовали не покупать блины в торговых точках, где пренебрегают правилами гигиены, а также не забывать и о личной гигиене - пользоваться гигиеническими салфетками перед приемом пищи на улице.

Кроме того, специалисты попросили россиян не переедать блинов и время от времени есть сырые овощи, которые, как известно, способствуют нормализации пищеварения. «Помните о принципах рационального питания: не переедайте и не увлекайтесь алкогольными напитками», - говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.

Также там отмечается, что при покупке готовых блинов необходимо обращать внимание на внешний вид упаковки, условия хранения и срок годности продукции.

Напомним, Масленица-2018 будет праздноваться в России с 12 по 18 февраля. В Москве в это время будет проходить фестиваль «Московская масленица».