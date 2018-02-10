Российский саночник Роман Репилов идет третьим после двух попыток на Олимпиаде в Пхенчхане

10 Февр. 2018 2018-02-10T16:43:48+03:00

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10 февраля на Олимпиаде 2018 в Пхенчхане завершились первые два заезда среди мужчин-саночников. И тут главная надежда российской команды - это молодой талант Роман Репилов.

После двух попыток наш спортсмен с общим временем 1 минута 35,516 секунды идет на третьей позиции. Впереди него - идущий вторым австриец Давид Гляйршер (1 минута 35,487 секунды) и лидер немец Феликс Лох (1 минута 35,299 секунды).

За Россию тут выступают еще два спортсмена. Степан Федоров - на 13 месте (1.35,971), а Семен Павличенко - 17-й (1.36,260).

Третья и четвертая попытка у мужчин-саночников состоится завтра, 11 февраля, в воскресенье. По ее итогам и будут разыграны медали в этом виде программы.