2018-02-10T18:24:47+03:00
В мире

Тегеран назвал нелепыми заявления Израиля о перехвате «иранского беспилотника»

В исламской республике заверили, что предоставляют Сирии только военные консультации
Дарья ИВАШКИНА
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Иран назвал нелепыми заявления Израиля о перехвате беспилотникаИран назвал нелепыми заявления Израиля о перехвате беспилотникаФото: REUTERS
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В министерстве иностранных дел Ирана отреагировали на сообщения Израиля о перехвате «иранского беспилотника», который якобы вторгся в воздушное пространство еврейского государства со стороны Сирии.

Как заверил представитель МИД исламской республики Бахран Касеми, Тегеран предоставляет Дамаску только военные консультации. При этом дипломат назвал все обвинения в адрес своей страны нелепыми.

«Заявления о полете иранского беспилотника… чересчур нелепы, чтобы на них отвечать, так как от Ирана в Сирии присутствуют только военные советники по просьбе законного и конституционного правительства», - приводит Press TV слова Касеми.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в субботу вертолет израильских ВВС сбил «иранский беспилотный летательный аппарат». В ответ на вторжение дрона военно-воздушные силы еврейского государства нанесли удары по «иранским» объектам в Сирии. При этом Израиль потерял один истребитель F-16.

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