2018-02-10T19:43:54+03:00
Здоровье

В США в руке у 11-летнего мальчика выросла улитка

‍Моллюск попал в тело ребенка после того, как он порезался во время купания
Дарья ИВАШКИНА
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В США в руке у 11-летнего мальчика выросла улиткаВ США в руке у 11-летнего мальчика выросла улиткаФото: "КП" Архив
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Американские врачи обнаружили в руке у 11-летнего мальчика морскую улитку, попавшую туда после того, как он порезался во время купания.

Как выяснилось, моллюск медленно рос в ранке у ребенка до тех пор, пока педиатры в Лос-Анджелесе не вскрыли абсцесс. К тому моменту размер улитки достиг четырех миллиметров.

По словам медиков, мальчик был очень возбужден, узнав, что вырастил в своем теле улитку и попросил оставить моллюска себе. В конце концов ему разрешили это сделать, правда, улитка прожила недолго: она умерла на следующий день.

Как отмечает журнал BMJ, это уникальный случай, так как ранее в медицинской литературе еще не было задокументировано ничего подобного.

Кстати, напомним, всего несколько лет назад у молодого человека из Ижевска в легком выросло деревце. Как ранее сообщал сайт kp.ru, врачи нашли в теле парня 5-сантиметровую еловую ветку.

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