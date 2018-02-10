2018-02-10T20:01:00+03:00
Происшествия

Задержан водитель, сбивший женщину и двоих детей на юго-востоке Москвы

ДТП случилось в субботу дне в районе дома №31 по Батайскому проезду
Дарья ИВАШКИНА
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Задержан водитель, сбивший женщину и двоих детей на юго-востоке МосквыЗадержан водитель, сбивший женщину и двоих детей на юго-востоке МосквыФото: Иван ВИСЛОВ
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В субботу, 10 февраля, полиции удалось задержать по горячим следам водителя черного автомобиля KIA, который, по данным правоохранительных органов, сбил женщину с двумя детьми на юго-востоке Москвы, а именно в столичном районе Марьино.

«Сотрудники полиции задержали водителя автомобиля, совершившего наезд на троих человек в районе дома №31 по Батайскому проезду. Среди пострадавших - двое детей», - сказали в пресс-службе столичного управления ГИБДД ТАСС.

Напомним, дорожно- транспортное происшествие случилось в субботу днем. Как ранее сообщал сайт kp.ru, сбив женщину с детьми, мужчина на черной иномарке скрылся с места ДТП. Между тем в результате аварии травмы получили три человека. Причем состояние одного из пострадавших медики оценили как тяжелое.

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