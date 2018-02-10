2018-02-10T22:17:15+03:00
Политика

На Украине объявили о завершении декоммунизации

В незалежной переименовали около тысячи населенных пунктов и снесли все известные памятники Ленину
Дарья ИВАШКИНА
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На Украине объявили о завершении декоммунизацииНа Украине объявили о завершении декоммунизацииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В субботу, 10 февраля, на Украине объявили о том, что процесс декоммунизации в стране практически завершен. Как отметил директор Института национальной памяти Владимир Вятрович, в незалежной переименовали около тысячи населенных пунктов и снесли все известные памятники Владимиру Ленину и другим коммунистическим лидерам.

Между тем эксперт не исключил, что на Украине еще могут встретиться статуи вождя мирового пролетариата, которые не стоят на официальном учете, а также населенные пункты с «неочевидными коммунистическими названиями».

«У нас произошло переименование населенных пунктов - около тысячи. Это почти все. Говорю "почти", потому что после переименования обнаружилось девять или десять неочевидных коммунистических названий», - заявил Вятрович в интервью украинским СМИ.

Отметим, директор института национальный памяти Украины славится своей активной русофобской позицией. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, недавно он заявил об опасности для Украины Высоцкого, Цоя и Булгакова.

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