США одобрили удары Израиля по иранским объектам в Сирии

10 Февр. 2018 2018-02-10T23:03:56+03:00

Изменить размер текста: A A

В США прокомментировали действия Израиля в Сирии. Так, в Пентагона заявили, что поддерживают право еврейского государства на защиту своих территорий. Таким образом, Вашингтон одобрил удары израильской авиации по иранским объектам в САР.

«Израиль является нашим ближайшим партнером по (обеспечению) безопасности в регионе, и мы полностью поддерживаем неотъемлемое право Израиля защищаться от угроз в отношении своей территории и своего народа», - заявил сотрудник пресс-службы министерства обороны США Адриан Рэнкин-Гэллоуэй.

При этом он заверил, что Соединенные Штаты «не участвовали в израильской военной операции», однако разделяют обеспокоенность еврейского государства в связи с «дестабилизирующей деятельностью Ирана». «Мы разделяем обеспокоенность многих в регионе по поводу того, что дестабилизирующая деятельность Ирана угрожает международному миру и безопасности», - сказал представитель Пентагона ТАСС.

Также Рэнкин-Гэллоуэй призвал к «более значительным международным усилиям по борьбе с вредоносной деятельностью Ирана».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в субботу армия обороны Израиля сбила иранский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), запущенный с территории Сирии. Израильские военные заявили, что дрон вторгся в воздушное пространство их страны и в ответ разбомбили несколько иранских объектов в САР, в том числе пункт контроля БПЛА. Однако сирийское командование активировало систему противовоздушной обороны (ПВО), в результате чего был сбит один израильский истребитель.