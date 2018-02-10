2018-02-10T23:59:13+03:00
В мире

Турецкие силовики задержали в Анкаре 17 боевиков ИГИЛ*

Кроме того, в Стамбуле задержали свыше 30 террористов
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Полиция Турции предотвратила серию терактов в странеПолиция Турции предотвратила серию терактов в странеФото: REUTERS
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Турецким силам безопасности удалось предотвратить множество крупных терактов на территории страны. В результате спецоперации в Анкаре силовики задержали 17 боевиков ИГИЛ*, некоторые из которых, как сообщил в субботу телеканал TRT, планировали совершить экстремистские атаки в Турции.

Кроме того, в ходе трех спецрейдов в Стамбуле полиция задержала ещё 31 предполагаемого террориста, об этом пишет агентство Anadolu со ссылкой на источники в органах безопасности. По словам собеседников издания, все задержанные – иностранцы.

Ранее турецкие СМИ сообщили об аресте так называемого «министра информации ИГ*. Задержанный в начале февраля Омер Йетек отвечал за освещение деятельности группировки в подконтрольных ей средствах массовой информации.

Всего же с начала боевых действий против ИГИЛ* в Ираке и Сирии турецкие правоохранительные органы задержали более пяти тысяч подозреваемых в связях с ИГ. Из страны были депортированы около 3290 человек, под стражей остаются порядка 780, причем 350 из них — иностранные граждане, некоторых уже обвинили в терроризме и осудили.

*ИГ, ИГИЛ – террористическая группировка «Исламское государство», запрещенная во многих странах, в том числе и в России.

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