Саакашвили убежден, что его хотят депортировать из Украины в Польшу

11 Февр. 2018 2018-02-11T00:24:44+03:00

Лидер «Руха новых сил» утверждает, что миграционная служба Незалежной уже подготовила необходимые для этого документы

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Лишенный украинского гражданства экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили убежден, что власти Незалежной собрались депортировать его из страны в Польшу. По его словам, миграционная служба уже подготовила необходимые для этого документы.

«Прокуратура Украины заявила, что меня не стали задерживать, чтобы я мог подготовиться к депортации из страны», - сказал он в интервью телеканалу «Рустави-2».

По мнению Саакашвили, Киев выбрал Польшу потому, что его высылка в Грузию может привести к массовым народным протестам на его «новой родине». Он напомнил, что когда его задержали, на улицы вышли около 60 тысяч украинцев. И заявил, что несмотря ни на что, «продолжит мирную борьбу за смену власти» на Украине.

Ранее адвокат лидера «Руха новых сил» говорил, что решение не продлевать его подзащитному ночной домашний арест может означать, что украинские власти готовятся выдворить неудобного политика из страны.