При перестрелке в США убиты двое полицейских
При перестрелке в американском городе Вестервилль, штат Огайо, вооруженный преступник убил двоих полицейских. Как сообщает телеканал CBS, один из стражей порядка скончался от огнестрельных ранений на месте, второй в хирургии медицинского центра.
Неизвестный открыл стрельбу по офицерам полиции в субботу днем, когда те прибыли по вызову. Ответным огнем стрелок был ранен, его доставили в ближайшую больницу. Одному из убитых полицейских было 39 лет, второму 54. Местные власти выразили соболезнования семьям погибших при исполнении служебных обязанностей правоохранителей.
При перестрелке в штате Огайо были убиты двое полицейскихФото: Twitter.com
Личность преступника выясняется, ведется следствие.
Стоит отметить, что инциденты со стрельбой в США – не редкость. Так, в результате перестрелки на автомойке в небольшом городке Мелкрофт (штат Пенсильвания) в конце января погибли пять человек – трое мужчин и две женщины. А за несколько дней до этого произошла стрельба в одной из школ города Бентон (штат Кентукки),.там погиб один человек и несколько получили ранения.