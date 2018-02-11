При перестрелке в США убиты двое полицейских

11 Февр. 2018 2018-02-11T01:01:06+03:00

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При перестрелке в американском городе Вестервилль, штат Огайо, вооруженный преступник убил двоих полицейских. Как сообщает телеканал CBS, один из стражей порядка скончался от огнестрельных ранений на месте, второй в хирургии медицинского центра.

Неизвестный открыл стрельбу по офицерам полиции в субботу днем, когда те прибыли по вызову. Ответным огнем стрелок был ранен, его доставили в ближайшую больницу. Одному из убитых полицейских было 39 лет, второму 54. Местные власти выразили соболезнования семьям погибших при исполнении служебных обязанностей правоохранителей.

При перестрелке в штате Огайо были убиты двое полицейскихФото: Twitter.com

Личность преступника выясняется, ведется следствие.

Стоит отметить, что инциденты со стрельбой в США – не редкость. Так, в результате перестрелки на автомойке в небольшом городке Мелкрофт (штат Пенсильвания) в конце января погибли пять человек – трое мужчин и две женщины. А за несколько дней до этого произошла стрельба в одной из школ города Бентон (штат Кентукки),.там погиб один человек и несколько получили ранения.