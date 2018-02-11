2018-02-11T01:43:57+03:00
В мире

Историческая баржа «Луиза Катерина» затонула в Сене в центре Парижа

На судне, построенном более 100 лет назад, в тот момент не было людей [фото]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Жилая баржа «Луиза Катерина» затонула в Сене рядом с мостом Аустерлиц в центре ПарижаЖилая баржа «Луиза Катерина» затонула в Сене рядом с мостом Аустерлиц в центре ПарижаФото: Twitter.com
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В субботу, 10 февраля, затонула в Сене знаменитая жилая баржа «Луиза Катерина» архитектора Ле Корбюзье, которая считалась одним из исторических памятников Парижа, сообщает газета Le Parisien.

Очевидцы сняли, как судно уходит под воду рядом с мостом Аустерлиц в центре французской столицы, снимки и видео его последних минут жизни появились в Интернете.

Очевидцы сняли, как баржа уходит под воду Фото: скриншот видео

Очевидцы сняли, как баржа уходит под водуФото: скриншот видео

Построенная в 1915 году плоскодонная баржа возила в Париж уголь из Руана, пока в 1930 году архитектор Ле Корбюзье не переоборудовал ее в гостиницу для бездомных на 160 коек. После этого "Луизу Катерину" более 50 лет использовала французская Армия спасения, а потом баржу переоборудовали в выставочный центр. В 2008 году её признали памятником истории Парижа и решили создать там музей.

Однако этой зимой из-за паводка вода в Сене поднялась более чем на пять метров, в результате 70-метровое судно сместилось с места стоянки и оказалось над затопленной набережной, а владельцы баржи слишком поздно это заметили, и когда уровень воды в реке снизился, «Луиза Катерина» оказалась на суше. После того, как историческую баржу отбуксировали к воде, она уже через 15 минут затонула.

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