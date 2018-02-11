Грузовой корабль «Прогресс МС-08» впервые отправят к МКС по сверхкороткой схеме

11 Февр. 2018 2018-02-11T04:39:36+03:00

Ожидается, что грузовой корабль «Прогресс МС-08» достигнет МКС уже через несколько часов после старта ракеты-носителя Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ракета-носитель «Союз-2.1а» стартует с космодрома Байконур 11 февраля в полдень по московскому времени

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В воскресенье, 11 февраля, с космодрома Байконур стартует ракета-носитель «Союз-2.1а», которая отправит к Международной космической станции грузовой корабль «Прогресс МС-08» по новой укороченной двухвитковой схеме.

Как рассказали в Роскосмосе, запуск ракеты запланирован на 11.59 по московскому времени, а космический грузовик должен достичь МКС уже через несколько часов, в 15.25 мск.

Ранее руководитель полета российского сегмента станции Владимир Соловьев говорил, что новая двухвитковая схема доставки кораблей к МКС, по предварительным расчетам, позволит экономить до трети топлива, передает РИА Новости.

Напомним, изначально планировалось, что по укороченной схеме к Международной космической станции должен был отправиться 12 октября 2017 года грузовой корабль «Прогресс МС-07», но за минуту до старта пуск был отменен из-за срабатывания автоматики, и запуск перенесли на резервную дату, 14 октября. В этот день баллистические условия уже не позволяли отправить грузовик по новой схеме, и «Прогресс МС-07» добрался до МКС за двое суток.