Путин в разговоре с Нетаньяху призвал Израиль не усугублять ситуацию в регионе
В телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху президент России Владимир Путин призвал Тель-Авив не обострять и без того непростую ситуацию в регионе.
Как сообщила пресс-служба Кремля, во время телефонной беседы накануне вечером лидеры двух стран обсудили действия израильских ВВС, нанёсших ракетные удары по целям на территории Сирии, в частности – атаковали одну из армейских баз.
«Российская сторона высказалась за то, чтобы избегать любых шагов, которые могли бы привести к новому витку опасного для всех противостояния в регионе», - говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что в субботу, 10 февраля, после атаки на военные объекты на территории САР сирийскими системами ПВО был сбит истребитель ВВС Израиля F-16. А перед этим, как сообщал сайт kp.ru, армия обороны Израиля сбила иранский беспилотный летательный аппарат, запущенный со стороны Сирии.
Позже в Пентагоне заявили, что Соединенные Штаты «не участвовали в израильской военной операции», но поддерживают право еврейского государства на защиту своих территорий.