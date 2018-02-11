2018-02-11T05:12:58+03:00
В мире

Путин в разговоре с Нетаньяху призвал Израиль не усугублять ситуацию в регионе

Президент России и израильский премьер обсудили по телефону ракетные удары ВВС Израиля в Сирии
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент России Владимир Путин пообщался по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в субботу вечеромПрезидент России Владимир Путин пообщался по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в субботу вечеромФото: REUTERS
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В телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху президент России Владимир Путин призвал Тель-Авив не обострять и без того непростую ситуацию в регионе.

Как сообщила пресс-служба Кремля, во время телефонной беседы накануне вечером лидеры двух стран обсудили действия израильских ВВС, нанёсших ракетные удары по целям на территории Сирии, в частности – атаковали одну из армейских баз.

«Российская сторона высказалась за то, чтобы избегать любых шагов, которые могли бы привести к новому витку опасного для всех противостояния в регионе», - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в субботу, 10 февраля, после атаки на военные объекты на территории САР сирийскими системами ПВО был сбит истребитель ВВС Израиля F-16. А перед этим, как сообщал сайт kp.ru, армия обороны Израиля сбила иранский беспилотный летательный аппарат, запущенный со стороны Сирии.

Позже в Пентагоне заявили, что Соединенные Штаты «не участвовали в израильской военной операции», но поддерживают право еврейского государства на защиту своих территорий.

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