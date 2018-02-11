Неизвестный мужчина с ножом в Москве ограбил аптеку и ранил фармацевта
Столичная полиция разыскивает неизвестного, который в субботу вечером совершил вооруженное ограбление на Ленинском проспекте в Москве и ранил одного из её сотрудников ножом.
Как рассказали в пресс-службе столичного главка МВД России, это произошло, когда расположенная по адресу: Ленинский проспект, дом 32, аптека уже закрывалась. В здание вошел неизвестный мужчина и, угрожая ножом провизорам, потребовал отдать ему деньги из кассы.
Потом грабитель нанес одному из фармацевтов колото-резаное ранение, забрал дневную выручку и скрылся с места преступления. Пострадавший аптекарь доставлен в больницу, о его состоянии не сообщается.
По словам работника пресс-службы городской полиции, на место произошедшего выехала следственно-оперативная группа. Сумма нанесенного материального ущерба устанавливается. Ведется поиск подозреваемого в этом преступлении, передает ТАСС.