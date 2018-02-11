2018-02-11T06:36:36+03:00
В мире

Трамп узнал о гибели двух полицейских в Огайо из соцсетей

Президент США выразил соболезнования их семьям и «всем в Вестервилле» [фото]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью двух полицейских в ОгайоПрезидент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью двух полицейских в ОгайоФото: REUTERS
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Глава Белого дома Дональд Трамп уже в курсе, что при перестрелке в американском городе Вестервилль (штат Огайо) были убиты два офицера полиции. Президент США выразил соболезнования в связи с их гибелью.

«Мои мысли и молитвы с этими двумя полицейскими, их семьями и всеми в Вестервилле», - написал он на своей странице в Twitter со ссылкой на твит о смерти второго стража порядка, который скончался в больнице.

Ранее сообщалось, что субботу днем в Огайо вооруженный преступник убил двоих сотрудников полиции. Неизвестный мужчина стрелял в правоохранителей, когда те прибыли по вызову. Один из стражей порядка скончался от полученных ранений на месте происшествия, второй умер позже, в хирургическом отделении медицинского центра.

При перестрелке в штате Огайо были убиты двое полицейских Фото: Twitter.com

При перестрелке в штате Огайо были убиты двое полицейскихФото: Twitter.com

Местные власти выразили соболезнования семьям погибших при исполнении служебных обязанностей полицейских, одному из которых было 39 лет, второму — 54 года.

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