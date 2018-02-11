Трамп узнал о гибели двух полицейских в Огайо из соцсетей
Глава Белого дома Дональд Трамп уже в курсе, что при перестрелке в американском городе Вестервилль (штат Огайо) были убиты два офицера полиции. Президент США выразил соболезнования в связи с их гибелью.
«Мои мысли и молитвы с этими двумя полицейскими, их семьями и всеми в Вестервилле», - написал он на своей странице в Twitter со ссылкой на твит о смерти второго стража порядка, который скончался в больнице.
Ранее сообщалось, что субботу днем в Огайо вооруженный преступник убил двоих сотрудников полиции. Неизвестный мужчина стрелял в правоохранителей, когда те прибыли по вызову. Один из стражей порядка скончался от полученных ранений на месте происшествия, второй умер позже, в хирургическом отделении медицинского центра.
При перестрелке в штате Огайо были убиты двое полицейскихФото: Twitter.com
Местные власти выразили соболезнования семьям погибших при исполнении служебных обязанностей полицейских, одному из которых было 39 лет, второму — 54 года.