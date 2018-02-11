СМИ рассказали, что украинцы влияют на экономику Польши больше, чем президент Дуда

11 Февр. 2018 2018-02-11T07:18:36+03:00

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Оказывается, гастарбайтеры из Незалежной стали мощнейшим двигателем экономики Польши. Накануне издание Gazeta Prawna опубликовало на своем сайте рейтинг «50 самых влиятельных людей польской экономики», в котором украинцы заняли второе место. Газета их называет «коллективным героем польской экономики» и отмечает, что роль граждан соседней Украины на рынке труда постоянно растет.

Первое место в рейтинге занимает польский премьер Матеуш Моравецкий – только ему, бывшему министру развития и экс-главе Минфина страны, удалось обогнать украинцев по степени влияния на экономику Польши. Таким образом, приехавшие на заработки соседи «обогнали» даже президента Анджея Дуду.

В первой пятерке списка упоминается еще один иностранец, оказывающий влияние на экономику Польши, это президент Франции Эммануэль Макрон, расположившийся на четвертой строчке рейтинга.

Ранее премьер Моравецкий заявил, что Варшава категорически отказывается принимать мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, потому что его страна и так спасает Евросоюз от наплыва беженцев из Украины. По его подсчетам, на территории Польши живет около полутора миллионов украинцев. Теперь же Gazeta Prawna выражает опасения, что столь «выгодных» мигрантов могут переманить к себе более богатые страны Западной Европы.