МОК назвал "чистыми" российских спортсменов, которые приехали на Олиапиаду в Пхенчхан

11 Февр. 2018 2018-02-11T08:58:27+03:00

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Спортсмены сборной России, которые приехали на Олимпиаду 2018 в Пхенчхан, были названы представителями МОК официально "чистыми". Об этом заявил глава медицинского департамента организации Ричард Баджетт во время своей пресс-конференции. При этом, он отнес наших атлетов в группу высокого риска:

- Одна из сложностей комиссий МОК была в том, чтобы отобрать тех спортсменов, в отношении которых не было бы никаких подозрений. Те олимпийские атлеты из России, которые приехали в Пхенчхан, "чистые", но бдительность терять нельзя, как показывает история. Они представляют группу высокого риска, - приводит слова Баджетта агентство "Р-Спорт".

Напомним, что перед Олимпиадой из-за якобы имевших в Сочи допинг-скандалов разразился настоящий кризис. Комиссия Дениса Освальда отстранила пожизненно 43 спортсмена из России от Олимпиад, аннулировав их результаты с Игр в Сочи. Однако же Спортивный арбитражный суд полностью оправдал 28 атлетов, удовлетворив частично 11 апелляций наших спортсменов на решения МОК.

На этой Олимпиаде в Пхенчхане, напомним, выступает 168 человек, представляющих российскую сборную.