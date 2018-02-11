Правительство планирует разрешить перенос зимних каникул для детей из спортивных школ

11 Февр. 2018 2018-02-11T11:20:50+03:00

В течение сезона ученики смогут больше времени уделить катанию на горных лыжах

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В правительстве РФ размышляют над тем, чтобы разрешить перенос зимних каникул для учащихся спортивных школ, чтобы дети смогли больше покататься на горных лыжах в течение сезона. Об этом сообщил вице-премьер Александр Хлопонин.

«Мы подумываем над тем, чтобы сделать эксперимент. Если к нам приезжают детишки из спортивных школ, которые ориентированы на горные лыжи, из близлежащих регионов Южного федерального округа, то можно предложить сдвинуть каникулы», - цитирует Хлопонина «Российская газета».

По словам вице-премьера, подобная практика существует во многих странах мира, в частности, в европейских. Однако окончательное решение по вопросу пока не принято.

«Нет, к примеру, снега в январе в Альпах. Государства переносят детские каникулы. В Европе этот механизм гибкий», - отметил Хлопонин.

Он подчеркнул, что подобный подход популяризует горнолыжный спорт, но в России он пока отсутствует.

«Все зависит от погоды и наличия снега. Нет снега, значит, мы прозевали лыжный сезон. Это неправильно», - заключил зампред правительства. Как сообщал ранее сайт kp.ru, в августе прошлого года в Госдуме предложили разрешить властям субъектов РФ переносить начало учебного года в зависимости от климатических условий региона.